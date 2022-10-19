В Минобороны Беларуси прокомментировали вызов граждан в военкоматы
2022-10-19
10:49
В Беларуси проводится сверка учетных данных граждан, которые состоят в запасе Вооруженных сил, сообщили в оборонном ведомстве республики.
Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления полковник Александр Шальпука прокомментировал, почему некоторых граждан начали вызывать повестками в военкоматы.
Он отметил, что военкоматы выполняют поручение президента Александра Лукашенко по актуализации данных о гражданах, которые находятся в запасе.
«Мероприятия военно-учетной работы носят исключительно плановый характер, их завершение планируется до конца текущего года», — подчеркнул Шальпука.
Как уже неоднократно отмечали представители военного командования Беларуси, никаких мобилизационных мероприятий в республике не проводится.
Опубликовано: Тарас Медведев
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