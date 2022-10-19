Стремоусов: Херсон превращается в крепость из-за стягивания бойцов ВСУ к региону
2022-10-19
11:20
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о подготовке Херсона к обороне от наступления украинской армии.
18 октября представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооружённые силы Украины продолжают наращивать концентрацию своих солдат и военной техники на подступах к Херсону, из-за чего российские войска превращают город в оборонительную крепость.
По словам Стремоусова, в скором времени ВСУ могут начать массированные обстрелы и штурм Херсона, однако войска России готовы к обороне города.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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