Стремоусов: Херсон превращается в крепость из-за стягивания бойцов ВСУ к региону

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о подготовке Херсона к обороне от наступления украинской армии.

18 октября представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооружённые силы Украины продолжают наращивать концентрацию своих солдат и военной техники на подступах к Херсону, из-за чего российские войска превращают город в оборонительную крепость.

По словам Стремоусова, в скором времени ВСУ могут начать массированные обстрелы и штурм Херсона, однако войска России готовы к обороне города.