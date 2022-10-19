ВСУ перешли в наступление на Херсон по направлению Новая Каменка- Берислав

Администрация Херсонской области сообщила о начале контрнаступления украинских военных на Херсон.

Пресс-служба военно-гражданской администрации Херсонской области уведомляет, что днём 18 октября солдаты вооружённых сил Украины перешли в наступление на Херсон, продвигаясь на направлению Новая Каменка - Берислав, которые являются населёнными пунктами региона.

По данным главы Херсонской области Владимира Сальдо, на Херсонщине был объявлен организованный выезд граждан в другие регионы России.

Сальдо утверждает, что перемещение жителей Херсонской области на другие территории РФ нужно для того, чтобы российские войска смогли качественно организовать оборону региона.