Херсонские власти заявили об удержании линии обороны и отражении всех атак ВСУ.

В среду днем РИА Новости сообщили, что российские войска отразили все атаки ВСУ при попытке наступления в Херсонской области, линия обороны удерживается.

Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что имеются разведданные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.