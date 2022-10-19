Стремоусов: ВС России отразили все атаки ВСУ в Херсонской области
2022-10-19
12:53
Херсонские власти заявили об удержании линии обороны и отражении всех атак ВСУ.
В среду днем РИА Новости сообщили, что российские войска отразили все атаки ВСУ при попытке наступления в Херсонской области, линия обороны удерживается.
Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что имеются разведданные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.
Опубликовано: Елена Калиновская
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