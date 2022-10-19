Минобороны: сбит штурмовик Су-25 и были нанесены новые удары по объектам на Украине
2022-10-19
14:45
Минобороны заявило об ударах по военным и энергетическим объектам Украины и сбитом Су-25.
19 октября Минобороны Российской Федерации сообщили, что Вооруженные силы РФ в течение последних суток продолжили наносить удары ракетами по системам военного управления и энергетики Украины.
При этом Минобороны Российской Федерации не уточняет в своих сводках, по каким именно объектам наносятся удары и в каких городах.
Известно из СМИ, что сегодня при помощи использования высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования были уничтожены две пусковые установки комплекса С-300 в Харьковской и Одесской областях.
Опубликовано: Елена Калиновская
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