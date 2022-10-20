Сыновья Кадырова обеспечили огневое прикрытие в бою с ВСУ

2022-10-20

00:09

Глава Чечни Разман Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья обеспечили огневое прикрытие в бою с ВСУ.

19 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Эли и Адам посетили линию соприкосновения в зоне проведения СВО РФ на Украине.

Кадыров уточнил, что Ахмат, Эли и Адам под руководством Героя России Замида Чалаева успешно обеспечили огневое прикрытие служащих союзных сил в бою с ВСУ.

Помимо прочего сыновья главы Чечни на протяжении нескольких дней ведут поиски «ичкерийских батальонов», сражающихся на стороне Украины.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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