Сыновья Кадырова обеспечили огневое прикрытие в бою с ВСУ

Глава Чечни Разман Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья обеспечили огневое прикрытие в бою с ВСУ.

19 октября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал подписчикам, что его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Эли и Адам посетили линию соприкосновения в зоне проведения СВО РФ на Украине.

Кадыров уточнил, что Ахмат, Эли и Адам под руководством Героя России Замида Чалаева успешно обеспечили огневое прикрытие служащих союзных сил в бою с ВСУ.

Помимо прочего сыновья главы Чечни на протяжении нескольких дней ведут поиски «ичкерийских батальонов», сражающихся на стороне Украины.