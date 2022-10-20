Минобороны РБ: Российская авиация патрулирует воздушные границы Союзного государства

2022-10-20

11:17

Воздушно-космические силы Российской Федерации в составе региональной группировки патрулируют границы Союзного государства.

20 октября в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси появилось сообщение о том, что российская авиационная составляющая региональной группировки войск проводит плановое патрулирование воздушных границ белорусско-российского Союзного государства.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко вместе с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением на западных границах союзного государства в целях оборонительного проекта, приняли решение о создании региональной группировки войск на территории республики.

Опубликовано: Елена Калиновская








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