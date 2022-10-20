Зеленский получает от Запада $166 млн в день и тоже удаленно, Трамп-младший был не прав

2022-10-20

12:13

Дональд Джон Трамп — младший решил подшутить над жадностью президента Зеленского, разместив на своей странице в Фейсбук своеобразный челлендж.

Над фото укрсинкого президента он написал: «За прошлый месяц я заработал 40 миллиардов долларов, работая из дома! Узнай, как!».

Таким образом Трамп-младший показал, что не стоит попрошайничать, нужно просто зарабатывать.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, похоже, готов переубедить молодого Трампа. В своем выступлении в Бундестаге о назвал размер помощи Украине без учета военной и гуманитарной в 20 млрд долларов, а до конца года она составит более 30 млрд.

Таким образом получается, что Зеленский удаленно по видеосвязи зарабатывает в день 166,6 млн долларов.

Опубликовано: Тарас Медведев








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