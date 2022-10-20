Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам управления армией и энергетики на Украине
2022-10-20
12:57
Министерство обороны России сообщило , что ВС РФ нанесли удары по объектам управления армией и энергетики на Украине.
Министерство обороны Российской Федерации сообщило в четверг, что Российские войска в течение суток высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины.
В сводке военного ведомства сообщается, что все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины были поражены высокоточным вооружением российской армии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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