Минобороны: ВС России нанесли удары по объектам управления армией и энергетики на Украине

2022-10-20

12:57

Министерство обороны России сообщило , что ВС РФ нанесли удары по объектам управления армией и энергетики на Украине.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило в четверг, что Российские войска в течение суток высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования наносили удары по системам военного управления и энергетики Украины.

В сводке военного ведомства сообщается, что все назначенные объекты военного управления и системы энергетики Украины были поражены высокоточным вооружением российской армии.

Опубликовано: Елена Калиновская








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