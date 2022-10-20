Борис Джонсон намерен в ближайшее время вернуться в кресло премьера Великобритании

2022-10-20

18:13

По сообщению газеты Таймс бывший премьер-министр намерен вернуться в оставленное 45 дней назад кресло руководителя Англии.

О том что бывший глава консерваторов намерен вернуться на вершину политического Олимпа в своем аккаунте Твиттер сообщил обозреватель издания Стивен Суинфорд.

На данный момент Джонсон пока официально не объявлял о своем выдвижении, но он считает это соответствующим потребностям страны и ведет консультации с доверенными лицами.

Конкуренцию Борису Джонсону может составить Кеми Бейднок, сейчас занимающая кресло министра внешней торговли. Она боролась с Лиз Трасс, но не вышла даже в финальный раунд.

Опубликовано: Сергей Стаалкер








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