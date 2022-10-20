В Белгородском районе у ребёнка в руках сдетонировало устройство, похожее на дрон ВСУ

2022-10-20

23:09

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о детонации устройства, похожего на дрон ВСУ, в руках у 9-летнего ребёнка.

20 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что в Белгородщине девятилетний ребёнок нашёл на улице устройство, похожее на украинский беспилотный летательный аппарат.

В результате данной находки ребёнок в тяжёлом состоянии был экстренно госпитализирован в местное учреждение здравоохранения с открытыми травмами конечностей из-за детонации в его руках обнаруженного подозрительного устройства.

Опубликовано: Диана Мудреченко








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