Мищенко: Запад обучал ВСУ ведению боевых действий с 2016 года
2022-10-21
08:37
Пленный майор морской пехоты ВСУ Николай Мищенко признал, что ещё в 2016 году западные инструкторы обучали украинских военных.
21 октября журналисты "РИА Новости" пообщались с попавшим в плен украинским майором Николаем Мищенко, который заявил, что в 2016 году посещал обучение по подготовке воинского обеспечения, куда прибыли британские инструкторы, обучавшие ВСУ военной медицине.
По словам Мищенко, в том же году он посещал учения во Львовской области, и там были британские и американские военные, которые учили украинских солдат тактике и методам ведения реального боя.
При этом Николай Мищенко отметил, что западные военные учили солдат армии Украины вести бой в городских постройках, показывая тактики боевых действия в черте города.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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