Мищенко: Запад обучал ВСУ ведению боевых действий с 2016 года

Пленный майор морской пехоты ВСУ Николай Мищенко признал, что ещё в 2016 году западные инструкторы обучали украинских военных.

21 октября журналисты "РИА Новости" пообщались с попавшим в плен украинским майором Николаем Мищенко, который заявил, что в 2016 году посещал обучение по подготовке воинского обеспечения, куда прибыли британские инструкторы, обучавшие ВСУ военной медицине.

По словам Мищенко, в том же году он посещал учения во Львовской области, и там были британские и американские военные, которые учили украинских солдат тактике и методам ведения реального боя.

При этом Николай Мищенко отметил, что западные военные учили солдат армии Украины вести бой в городских постройках, показывая тактики боевых действия в черте города.