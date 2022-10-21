Стремоусов пообещал «жесткий ответ» за обстрел Херсонской области ВСУ

Заместитель главы Херсонской области пообещал, что украинская армия получит «жесткий ответ» за обстрел региона

Украинские войска получат "жесткий ответ" за нанесение артиллерийских ударов по Херсонской области, заявил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

Во данным властей, ВСУ пять раз обстреляли гражданскую переправу в Херсоне. Для нанесения ударов применяются преимущественно кассетные боеприпасы реактивных систем залпового огня HIMARS. В ходе обстрела погибло 4 человека.

Стремоусов подчеркнул, что киевские власти хотят превратить регион в руины.