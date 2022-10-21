Впервые зафиксировано применение ВСУ американских дальнобойных ПТРК TOW
2022-10-21
13:29
О том, что США поставляли дальнобойные ПТРК TOW для нужд ВСУ было известно ранее, шла речь о нескольких тысячах систем, но применять их стали только в наступлении на Херсон.
Противотанковые расчеты ВСУ, которые участвуют в контрнаступлении в Херсонской области используют тактику «отстрелялся и убрался».
Ракетные-комплексы сделали мобильными за счет обычных пикапов. После получения разведданных на джихадмобилях противотанкисты выезжают к точке выстрела, проводят его и сворачиваются, меняя дислокацию.
Благодаря дальности действия ПТРК TOW до 4,5 км и мобильности украинским военным удается не попасть под ответный обстрел.
Опубликовано: Тарас Медведев
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