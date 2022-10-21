Эммануэль Макрон объявил о выходе Франции из Энергетической хартии
2022-10-21
17:52
Президент Франции заявил о выходе из Энергетической хартии, так как она идет вразрез с действиями Парижа в вопросах экологии.
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выходе Франции из Энергетической хартии, так как она идет вразрез с действиями Парижа в вопросах экологии.
"Принято решение о выходе Франции из энергетической хартии", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита глав Европейского союза.
Энергетическая хартия - это договор, объединяющий ЕС и 54 государства мира, подписанный в 1994 году, призванный защитить права инвесторов. Соглашение позволяет компаниям требовать компенсации, если государственные экологические программы привели к снижению их рентабельности.
Опубликовано: Максим Алексеев
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