Президент Франции заявил о выходе из Энергетической хартии, так как она идет вразрез с действиями Парижа в вопросах экологии.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о выходе Франции из Энергетической хартии, так как она идет вразрез с действиями Парижа в вопросах экологии.

"Принято решение о выходе Франции из энергетической хартии", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита глав Европейского союза.

Энергетическая хартия - это договор, объединяющий ЕС и 54 государства мира, подписанный в 1994 году, призванный защитить права инвесторов. Соглашение позволяет компаниям требовать компенсации, если государственные экологические программы привели к снижению их рентабельности.