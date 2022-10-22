Борис Джонсон будет претендовать на пост премьер-министра Великобритании

Sky News со ссылкой на союзника Бориса Джонсона Джеймса Дадриджа сообщает, что бывший премьер-министр будет претендовать на этот пост.

Дадридж рассказал, что Джонсон готов к участию в выборах и собирается это сделать. Об этом ему рассказал сам экс-премьер.

Борис Джонсон проводил свой отпуск на Карибах, но сейчас он уже возвращается в Великобританию.

Предполагается, что в выборах премьера будут участвовать также Пенни Мораунт и Риши Сунак.