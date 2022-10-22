Борис Джонсон будет претендовать на пост премьер-министра Великобритании
2022-10-22
00:44
Sky News со ссылкой на союзника Бориса Джонсона Джеймса Дадриджа сообщает, что бывший премьер-министр будет претендовать на этот пост.
Дадридж рассказал, что Джонсон готов к участию в выборах и собирается это сделать. Об этом ему рассказал сам экс-премьер.
Борис Джонсон проводил свой отпуск на Карибах, но сейчас он уже возвращается в Великобританию.
Предполагается, что в выборах премьера будут участвовать также Пенни Мораунт и Риши Сунак.
Опубликовано: Светлана Репина
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