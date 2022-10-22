Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис заявил, что захват линии снабжения Украины на границе с Польшей молниеносно парализует украинскую армию.

22 октября подполковник армии Соединённых штатов Дэниел Дэвис в своём интервью для американского интернет-издания 19Fortyfive рассказал о способе лишить Вооружённые силы Украины вести боевые действия.

Дэвис считает, что в случае если линий снабжения украинской армии в Волынской и Львовской областях на границе с Польшей будет захвачена, то ВСУ утратят свою боеспособность на несколько месяцев, ввиду чего киевский режим будет вынужден начать мирные переговоры с Москвой.