19Fortyfive: захват линий снабжения Украины на границе с Польшей парализует ВСУ
2022-10-22 18:34
Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис заявил, что захват линии снабжения Украины на границе с Польшей молниеносно парализует украинскую армию.
22 октября подполковник армии Соединённых штатов Дэниел Дэвис в своём интервью для американского интернет-издания 19Fortyfive рассказал о способе лишить Вооружённые силы Украины вести боевые действия.
Дэвис считает, что в случае если линий снабжения украинской армии в Волынской и Львовской областях на границе с Польшей будет захвачена, то ВСУ утратят свою боеспособность на несколько месяцев, ввиду чего киевский режим будет вынужден начать мирные переговоры с Москвой.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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