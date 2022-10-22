Зеленский призвал нанести удар по Кремлю, если Россия ударит по его офису

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир нанести удар по кремлю в случае, если Россия ударит по офису самого президента на улице Банковой в Киеве.

По его словам, если Россия использует ядерное оружие для удара по украинскому центру принятия решений, миру следует ответить ударом по Кремлю – российскому центру принятия решений.

При этом он подчеркнул, что наличие или отсутствие у Украины членства в НАТО не имеет никакого значения в подобных обстоятельствах.

Ранее Зеленский предлагал нанести превентивный удар по России, чтобы не дать ей использовать ядерное оружие.