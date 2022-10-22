Зеленский призвал нанести удар по Кремлю, если Россия ударит по его офису
2022-10-22 22:28
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир нанести удар по кремлю в случае, если Россия ударит по офису самого президента на улице Банковой в Киеве.
По его словам, если Россия использует ядерное оружие для удара по украинскому центру принятия решений, миру следует ответить ударом по Кремлю – российскому центру принятия решений.
При этом он подчеркнул, что наличие или отсутствие у Украины членства в НАТО не имеет никакого значения в подобных обстоятельствах.
Ранее Зеленский предлагал нанести превентивный удар по России, чтобы не дать ей использовать ядерное оружие.
Опубликовано: Светлана Репина
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