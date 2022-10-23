Зеленский требует у Запада атаковать центры принятия решений в России

В телеинтервью каналам CTV и CBC президент Украины обратился к западным союзникам с требованием нанести удар по центрам принятия решений в России, в случае, если будет атакован офис на Банковой.

«Что касается использования ядерного оружия, кроме атомной станции, я приведу пример. Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Не важно, Украина является страной НАТО или нет», — отметил Зеленский.

Он продолжил мысль в риторике «око, за око» и предложил, в случае удара по Банковой, нанести ответный удар по местам, откуда отдавали приказы.

«Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве», — сказал Зеленский.

Украинский лидер в последние дни все чаще выступает с новым мессенджем к Западу, он провозгласил гуманитарную катастрофу на Украине после ударов ВКС по объектам энергетической инфраструктуры. По заявлению офиса Зеленского более 40 процентов ее уже выведено из строя, около 1,5 миллиона домохозяйств остались без света, воды и тепла.