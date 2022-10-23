В Минобороны Италии заявили о сложных временах в условиях экономического кризиса

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что жителей страны ждут сложные времена в условиях экономического и энергетического кризисом, а также инфляции и роста цен.

Гуидо Крозетто отметил, что рекордная инфляция, рост цен на энергетические носители и все виды сырья очень жестко влияют на доходы и сбережения жителей Италии. Ситуация затрагивает как минимум 60 миллионов итальянцев и часть продовольственной системы.

Министр обороны Италии считает, что ситуация скорее всего скажется и на национальной безопасности страны. В условиях кризиса затрагиваются все сферы жизнедеятельности, в том числе и оборонно-промышленная.

Он напомнил, что ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рецессию в Италии в 2023 году в связи с рекордно высокими ценами на энергетические носители. При этом прогноз только предварительный, реальной картинки никто пока предсказать не может.

В прессе все чаще появляются сообщения о том, что энергетических кризис в странах Европейского союза наиболее выгоден американской экономике, так как высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить свое производство в США.