В Минобороны Италии заявили о сложных временах в условиях экономического кризиса
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что жителей страны ждут сложные времена в условиях экономического и энергетического кризисом, а также инфляции и роста цен.
Гуидо Крозетто отметил, что рекордная инфляция, рост цен на энергетические носители и все виды сырья очень жестко влияют на доходы и сбережения жителей Италии. Ситуация затрагивает как минимум 60 миллионов итальянцев и часть продовольственной системы.
Министр обороны Италии считает, что ситуация скорее всего скажется и на национальной безопасности страны. В условиях кризиса затрагиваются все сферы жизнедеятельности, в том числе и оборонно-промышленная.
Он напомнил, что ранее Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал рецессию в Италии в 2023 году в связи с рекордно высокими ценами на энергетические носители. При этом прогноз только предварительный, реальной картинки никто пока предсказать не может.
В прессе все чаще появляются сообщения о том, что энергетических кризис в странах Европейского союза наиболее выгоден американской экономике, так как высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить свое производство в США.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
Sky News: Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Великобритании
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты