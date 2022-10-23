Захарова: США пытались расквитаться с Венгрией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что Венгрия давно стала проблемой для Запада, в первую очередь, для США.

По ее словам, Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, но при этом не желает «шагать в ногу под барабанный бой Капитолийского холма».

За это Брюссель угрожал Венгрии штрафами, упрекал в отсутствии демократии, заявлял о финансовых последствиях.

Захарова также написала, что американская Action for Democracy поддерживала противников Виктора Орбана – леволиберальную оппозиционную коалицию.