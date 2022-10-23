Захарова: США пытались расквитаться с Венгрией
2022-10-23 13:34
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала, что Венгрия давно стала проблемой для Запада, в первую очередь, для США.
По ее словам, Венгрия является членом Евросоюза и НАТО, но при этом не желает «шагать в ногу под барабанный бой Капитолийского холма».
За это Брюссель угрожал Венгрии штрафами, упрекал в отсутствии демократии, заявлял о финансовых последствиях.
Захарова также написала, что американская Action for Democracy поддерживала противников Виктора Орбана – леволиберальную оппозиционную коалицию.
Опубликовано: Светлана Репина
Вам может быть интересно:
Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
ГУ МЧС: площадь пожара на месте падения истребителя Су-30 в Иркутске достигла 200 м²
Макрон раскритиковал США за двойные стандарты при установлении цены на газ
Марио Драги передал эстафету власти Джорджии Мелони на посту премьер-министра Италии
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты