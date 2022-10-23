В Иерусалиме появится музей Эйнштейна
Израиль создает собственный музей всемирно известного физика Альберта Эйнштейна (1879-1955), сообщает в воскресенье, 23 октября Еврейский университет.
В воскресенье правительство Израиля одобрило проект, который, как ожидается, будет стоить около 18 миллионов евро. Музей будет построен на территории Еврейского университета в Иерусалиме.
Эйнштейн родился в Ульме, но как еврей вынужден был бежать от нацистов в США. Он завещал свои сочинения и имущество Еврейскому университету. Физик был одним из основателей университета, открытого в 1925 году. Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии по физике в 1921 году.
Согласно информации, планируется построить здание, в котором будет размещен весь архив Эйнштейна. Архив также должен быть доступен для общественности в цифровом формате. В заявлении говорится, что музей будет посвящен исследованиям, деятельности и наследию нобелевского лауреата. Он также будет служить «инновационным пространством для научно-технического образования».
«С помощью ультрасовременных выставочных технологий, научных демонстраций и оригинальных документов музей представит вклад Эйнштейна в науку, влияние его открытий на нашу сегодняшнюю жизнь, его общественную деятельность и участие в ключевых исторических моментах», — говорится в сообщении университета, - «Следует также показать «глубокую связь Эйнштейна с судьбой еврейского народа, Государства Израиль и Еврейского университета».
Посетители также должны иметь возможность войти в реконструкцию библиотеки и офиса Эйнштейна и посмотреть там различные оригинальные документы.
Президент университета Ашер Коэн назвал Эйнштейна «величайшим ученым нашего времени». Результаты его исследований изменили бы мир физики и «оказали бы дальнейшее влияние на нашу жизнь — от лазеров и ядерной энергии до GPS и космических путешествий», сказал он.
Израиль надеется, что музей Альберта Эйнштейна, строительство которого займет несколько лет, в будущем станет магнитом для туристов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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