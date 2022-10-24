Макрон встретился с Мелони в Риме в неформальной обстановке, первым из европейсикх политиков
2022-10-24 09:39
Президент Франции Эммануэль Макрон не стал вслед за европейскими политиками поздравлять Джорджию Мелони с назначением на пост премьер-министра Италии в Твиттере, а сделал это лично, прибыв в Рим на саммит.
Елисейский дворец сообщает, что встреча лидеров двух соседних государств прошла неформально, вечером в воскресенье в центре Рима.
Эммануэль Макрон и Джорджия Мелони, которую заочно критикуют, как евроскептика, беседовали около часа.
По заявлению Елисейского дворца речь шла о росте цен на энергоносители и поддержке Украины.
«Два лидера выразили готовность продолжать сотрудничество по основным общим проблемам на европейском уровне при уважении соответствующих национальных интересов», говорится в пресс-релизе итальянской стороны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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