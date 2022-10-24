Макрон встретился с Мелони в Риме в неформальной обстановке, первым из европейсикх политиков

Президент Франции Эммануэль Макрон не стал вслед за европейскими политиками поздравлять Джорджию Мелони с назначением на пост премьер-министра Италии в Твиттере, а сделал это лично, прибыв в Рим на саммит.

Елисейский дворец сообщает, что встреча лидеров двух соседних государств прошла неформально, вечером в воскресенье в центре Рима.

Эммануэль Макрон и Джорджия Мелони, которую заочно критикуют, как евроскептика, беседовали около часа.

По заявлению Елисейского дворца речь шла о росте цен на энергоносители и поддержке Украины.

«Два лидера выразили готовность продолжать сотрудничество по основным общим проблемам на европейском уровне при уважении соответствующих национальных интересов», говорится в пресс-релизе итальянской стороны.