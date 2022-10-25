Кадыров: после атак ВСУ на новые регионы РФ спецоперация стала войной

Рамзан Кадыров утверждает, что командующие спецоперацией слишком слабо отвечают на удары ВСУ по новым российским территориям.

Ночью 25 октября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое тринадцатиминутное голосовое сообщение в своём Telegram-канале, где политик критикует политику руководства специальной военной операцией.

По мнению Кадырова, российские войска слишком слабо отвечают на атаки вооружённых сил Украины по новым территориям России, которые стали частью РФ по итогам референдума.

Также Рамзан Кадыров заявил, что после вхождения четырёх новых регионов в состав России спецоперация стала настоящей войной, поскольку боевые действия уже идут на земле, находящейся под юрисдикцией Москвы.