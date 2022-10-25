Шалыгин: ВСУ перешли к тактике атак «наскоком» на «Хаммерах»
Представитель милиции Донецкой Народной республики Алексей Шалыгин рассказал о новой тактике украинских военных.
Вернувшийся из плена ВСУ сержант народной милиции ДНР Алексей Шалыгин сообщил, что войска Украины перешли к новой тактике, совершая атакующие "наскоки" на боевых джипах "Хаммер" с пулемётами.
По данным Шалыгина, украинские войска внезапно заскакивают на "Хаммере" в тыл к российским военным, атакуя их из пулемётов, в то время как их прикрывает пехота ВСУ.
Алексей Шалыгин подчёркивает, что при таких "наскоках" армия Украины может брать пленных, а может убивать российских солдат на месте без всяких переговоров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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