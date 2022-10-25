Кирилл Стремоусов объявил об окончании быстрых побед ВСУ
Заместитель главы администрации Херсонской области объявил об окончании быстрых побед украинской армии.
В своем Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил об окончании быстрых побед украинской армии.
"Быстрые победы ВСУ в серой зоне окончены. Шансов прорвать линию обороны у укронацистов нет", - говорится в публикации.
Стремоусов подчеркнул, что ситуация на фронте стабилизировалась.
Опубликовано: Максим Алексеев
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