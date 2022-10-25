Кирилл Стремоусов объявил об окончании быстрых побед ВСУ

2022-10-25 11:13

Заместитель главы администрации Херсонской области объявил об окончании быстрых побед украинской армии.

В своем Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов объявил об окончании быстрых побед украинской армии.

"Быстрые победы ВСУ в серой зоне окончены. Шансов прорвать линию обороны у укронацистов нет", - говорится в публикации.

Стремоусов подчеркнул, что ситуация на фронте стабилизировалась.

Опубликовано: Максим Алексеев