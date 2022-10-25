В Барселоне на городской ратуше появилась инсталляция «Донбасс добился своего»
2022-10-25 14:53
Пользователи соцсети Телеграм выложили видео из Барселоны с необычной инсталляцией на городской ратуше.
На проекции направленной на здание написано буквально: «Донбасс добился своего за 8 лет. Почему Каталония не смогла за многие годы?».
Напомним, что Каталония регулярно поднимает вопрос об автономности и независимости от королевства.
Последний мятеж в 2017 году был высоко организован и чуть не добился конечной цели. Власти Испании вынуждены были жестко подавить смуту.
Отметим, что первые лица Каталонии были тогда арестованы, как участники госпереворота, но по требованию международных организаций их недавно освободили от преслежвоания.
Опубликовано: Тарас Медведев
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