Пентагон: Россия не нарушает обязательства по контролю за вооружениями
2022-10-25 22:37
Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что Россия сообщила Соединенным Штатам о проведении учений стратегических сил «Гром» в рамках своих обязательств по контролю над вооружениями.
В США уточняют, что речь идет о рутинных ежегодных учениях, но Америка пристально следит за российскими маневрами.
Ранее в США заявили о готовности к переговорам по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений.
В Кремле отметили, что Россия готова к диалогу с США в данной сфере, но не видит конкретных обращений.
Опубликовано: Светлана Репина
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