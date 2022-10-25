Пентагон: Россия не нарушает обязательства по контролю за вооружениями

Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер заявил, что Россия сообщила Соединенным Штатам о проведении учений стратегических сил «Гром» в рамках своих обязательств по контролю над вооружениями.

В США уточняют, что речь идет о рутинных ежегодных учениях, но Америка пристально следит за российскими маневрами.

Ранее в США заявили о готовности к переговорам по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений.

В Кремле отметили, что Россия готова к диалогу с США в данной сфере, но не видит конкретных обращений.