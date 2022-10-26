Рогов: ВСУ проводят масштабную перегруппировку в Запорожье для атаки Васильевки
Член совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о масштабной перегруппировке вооружённых сил Украины на линии разграничения в регионе.
Утром 26 октября глава совета при военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов сообщил, что вооружённые силы Украины проводят перегруппировку на подступах к Запорожской области с целью неожиданной атаки.
"Как я и предполагал, перебросив свои войска с харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на херсонское направление, но непосредственно и на запорожское направление — в районы Орехово ;и Гуляйполе", - рассказал Рогов.
По мнению Владимира Рогова, уже в скором времени ВСУ попытается произвести контрнаступление на Пологи и Васильевку, где сейчас происходят ожесточённые дуэли артиллеристов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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