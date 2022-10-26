Резников: ВСУ контролируют все мосты через Днепр в Херсоне с помощью HIMARS

Министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что украинские войска установили огневой контроль над всеми мостами в Херсоне.

26 октября глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинские военные контролируют все мосты в Херсоне через реку Днепр с помощью залпов из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

По мнению Резникова, данное обстоятельство существенно затруднит возможное отступление группировки российских сил из Херсонской области.

Также Алексей Резников выразил уверенность, что российским войскам будет тяжело вести уличные бои в Херсоне, поскольку данный вариант для обороны города ВС России не является оптимальным.