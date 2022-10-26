Войска РФ отбили пять атак ВСУ на Купянском направлении, убиты 160 человек
Российские солдаты продолжают отбивать украинские атаки в направлении Купянска.
Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают удерживать позиции на Купянском направлении.
Российские части, расположенные там, отбили за последние сутки уже пять атак Вооруженных сил Украины. Сообщается, что в наступление шли около 500 человек.
При этом все атаки противника были отбили, а потери украинских подразделений составили около 160 человек, передали в Минобороны.
"На Купянском направлении до 500 украинских военных и наемников пять раз атаковали у Куземовки в ЛНР, все атаки отбиты, уничтожено более 160 боевиков", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
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