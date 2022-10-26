Стремоусов назвал «вбросом» заявления Киева о 60 тысячах солдат ВСУ под Херсоном
Кирилл Стремоусов опроверг заявления украинских политиков о накоплении значительной ударной группировки ВСУ на линии разграничения в Херсонской области.
В среду вечером заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов выступил с опровержением заявлений представителей Киевского режима о существенном скоплении украинских солдат на подступах к региону.
"Последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остаётся неизменной, стороны наращивают силы, однако слова украинской стороны о накоплении 60 тыс. войск для наступления на Херсон — намеренный лживый вброс", - заявил Стремоусов.
По словам Кирилла Стремоусова, 26 октября четыре батальонные группы ВСУ пытались прорваться в Херсон с севера, однако их атаки были отбиты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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