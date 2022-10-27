С 19 по 22 ноября в Волгограде пройдет кинофестиваль "Победили вместе", с нынешнего года он будет носить имя Владимира Меньшова, который был его бессменным президентом.

С 19 по 22 ноября в Волгограде пройдет кинофестиваль "Победили вместе". С нынешнего года он будет носить имя Владимира Меньшова, который был его бессменным президентом.

Открытие кинофестиваля будет приурочено ко дню начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Участники торжественно отдадут дань памяти защитникам Отечества и мира от фашизма на Мамаевом кургане. Закрытие фестиваля состоится во впечатляющем комплексе – панораме «Сталинградская битва» 22 ноября. Кинофестиваль пройдет на основных исторических и культурных площадках Волгограда при поддержке Администрации Волгоградской области.

По словам организаторов, часть зарубежных авторов, подавших картины в конкурсный отбор, позже отказались от участия. Тем ценнее то, что более 30 иностранных кинематографистов подтвердили свое желание приехать на кинофестиваль. По мнению генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Андрея Бельянинова, это свидетельствует о том, что культурной изоляции России нет - документальный кинематограф ее прорывает. Основной площадкой показов станет Волгоградский государственный университет.

Из того, что на фестивале будет впервые, можно отметить семинар киноклубов. Спикерами выступят: куратор проекта «Документальный экран» (Санкт-Петербург), доцент Санкт-Петербургского института кино и телевидения Виктор Скубей, кинорежиссер и продюсер, генеральный директор «Пермкино» Павел Печёнкин, методист по кинопрограммам кинотеатра «Красногвардеец», ведущий нескольких киноклубов («Зеркало души», «Кинокритика», «Киноакадемия») в Нижнем Тагиле Виталий Скорев; Директор Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic open», куратор проекта «Киномарафон Arctic open как форма альтернативного фестивального проката» (Архангельск) Тамара Статикова.