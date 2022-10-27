Путин сравнил потери армии России и ВСУ в ходе спецоперации
2022-10-27 20:24
Владимир Путин впервые публично рассказал о соотношении потерь российской и украинской армии с 24 февраля.
27 октября Владимир Путин рассказал, что с начала специальной военной операции в Украине потери армии России по отношению к ВСУ нередко доходили до показателя один к десяти.
По данным Путина, сейчас в среднем потери российских войск по отношению к вооружённым силам Украины составляют один к семи и даже один к восьми.
Владимир Путин признался, что его печалит гибель украинских солдат, однако в этом виновна администрация Киева, которая готова воевать с Россией до последнего украинца.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Путин назвал помощь Донбассу главной целью спецоперации в Украине
Reuters: Германии не удалось занять денег на преодоление энергетического кризиса
Ксения Собчак шла пешком из Беларуси в Литву до погранпункта Видзы
Блэк назвал виновника подрыва «Северных потоков»
Рогозин сообщил об изменении характера спецоперации