Путин сравнил потери армии России и ВСУ в ходе спецоперации

Владимир Путин впервые публично рассказал о соотношении потерь российской и украинской армии с 24 февраля.

27 октября Владимир Путин рассказал, что с начала специальной военной операции в Украине потери армии России по отношению к ВСУ нередко доходили до показателя один к десяти.

По данным Путина, сейчас в среднем потери российских войск по отношению к вооружённым силам Украины составляют один к семи и даже один к восьми.

Владимир Путин признался, что его печалит гибель украинских солдат, однако в этом виновна администрация Киева, которая готова воевать с Россией до последнего украинца.