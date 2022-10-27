Кадыров заявил о гибели 23 бойцов Чечни возле Херсона в результате артобстрела ВСУ

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обнародовал информацию о массовой гибели чеченских солдат в результате работы подразделения украинских артиллеристов.

В ночь на пятницу Telegram-канал Рамзана Кадырова опубликовал новый пост, в котором лидер Чечни сообщил, что в начале этой недели украинские военные обстреляли место дислокации чеченских бойцов в Херсонской области, что привело к гибели 23 и ранению 58 бойцов РФ.

По словам Кадырова, всем раненым была оказана своевременная медицинская помощь, а семьи погибших чеченцев получат компенсацию от правительства республики, в то время как все виновные в смерти чеченских военных будут найдены и наказаны.