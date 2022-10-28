Министерство обороны США анонсировало снятие с вооружения самой мощной термоядерной бомбы в мире B83-1.

Пентагон снимает с вооружения самую мощную термоядерную бомбу в мире B83-1, следует из опубликованной министерством обороны США стратегии национальной обороны.

Американское издание Defense News сообщает, что B83-1 последняя мегатонная бомба, которой располагают Соединенные штаты. Кроме того, оборонное ведомство отказалось и от разработки перспективной ракеты морского базирования, способной нести ядерный заряд, говорится в публикации.

B83-1 - термоядерная гравитационная бомба, поставленная на вооружение в армии США в 1983 году. Мощность боевого заряда составляет 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте.