Пентагон снимает с вооружения самую мощную термоядерную бомбу в мире
Министерство обороны США анонсировало снятие с вооружения самой мощной термоядерной бомбы в мире B83-1.
Пентагон снимает с вооружения самую мощную термоядерную бомбу в мире B83-1, следует из опубликованной министерством обороны США стратегии национальной обороны.
Американское издание Defense News сообщает, что B83-1 последняя мегатонная бомба, которой располагают Соединенные штаты. Кроме того, оборонное ведомство отказалось и от разработки перспективной ракеты морского базирования, способной нести ядерный заряд, говорится в публикации.
B83-1 - термоядерная гравитационная бомба, поставленная на вооружение в армии США в 1983 году. Мощность боевого заряда составляет 1,2 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
Какие расстройства психики были у Артура Флека из фильма Джокер и как это объясняется
Фильм Тодда Филлипса — это история болезни Артура Флека (так на самом деле зовут Джокера). Здесь он борется не с Бэтменом, а со своим расстройством и системой, в которой таким людям, как он, невозможно выжить.Подробнее...
-
-
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину
Запашный рассказал, как Собчак обманула его с братом
Politico: Шольц и Макрон готовы вступить в конфронтацию с США из-за недобросовестной конкуренции
Politico: ключевые страны Европейского союза угрожают США торговой войной
Путин высказался о политике США: всем сидеть на попе ровно и не крякать