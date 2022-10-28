МО РФ: российские солдаты уничтожили 180 бойоцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
В Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты уничтожили более 180 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении фронта.
28 октября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки силами российской артиллерии и авиации наносились высокоточные удары по резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения на Николаево-Криворожском направлении фронта.
Конашенков заявил, что таким образом на данном участке фронта служащими Вооружённых сил РФ были уничтожены более 180 украинских бойцов, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей противника.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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