МО РФ: российские солдаты уничтожили 180 бойоцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты уничтожили более 180 бойцов ВСУ на Николаево-Криворожском направлении фронта.

28 октября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков сообщил, что за прошедшие сутки силами российской артиллерии и авиации наносились высокоточные удары по резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения на Николаево-Криворожском направлении фронта.

Конашенков заявил, что таким образом на данном участке фронта служащими Вооружённых сил РФ были уничтожены более 180 украинских бойцов, 8 боевых бронированных машин и 6 автомобилей противника.