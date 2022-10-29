Российские военные обвинили Лондон в причастности к взрывам газопровода «Северный поток»

Российская армия в субботу обвинила Лондон в причастности к взрывам, вызвавшим утечку в сентябре на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море.

«К планированию, снабжению и осуществлению террористического акта в Балтийском море 26 сентября с целью подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» причастны представители подразделения ВМС Великобритании», — говорится в сообщении Минобороны России в Telegram.

Ранее ВМС Швеции заявили, что начали дополнительную инспекцию на одном из пострадавших участков газопровода «Северный поток».

При этом западные СМИ сообщили о том, что в районе острова Борнхольм на неделе появилось судно под российским флагом, которое возможно также участвует в расследовании.