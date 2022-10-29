Российские военные обвинили Лондон в причастности к взрывам газопровода «Северный поток»
Российская армия в субботу обвинила Лондон в причастности к взрывам, вызвавшим утечку в сентябре на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море.
«К планированию, снабжению и осуществлению террористического акта в Балтийском море 26 сентября с целью подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» причастны представители подразделения ВМС Великобритании», — говорится в сообщении Минобороны России в Telegram.
Ранее ВМС Швеции заявили, что начали дополнительную инспекцию на одном из пострадавших участков газопровода «Северный поток».
При этом западные СМИ сообщили о том, что в районе острова Борнхольм на неделе появилось судно под российским флагом, которое возможно также участвует в расследовании.
Опубликовано: Тарас Медведев
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