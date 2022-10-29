Минобороны РФ: Россия остановила участие в «зерновой сделке»

В Министерстве обороны РФ заявили, что Москва остановила участие в «зерновой сделке» после совершения терактов со стороны Киева.

29 октября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации в официальном Telegram-канале заявила, что Москва приостанавливает своё участие в реализации соглашений «зерновой сделки».

Отмечается, что решение о прекращении содействия по вывозу зерна из украинских портов было принято после совершения Украиной направленных против России террористических актов в Балтийском и Чёрных морях.