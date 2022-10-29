Пентагон разместил заказ на покупку российского АК-74

Министерство обороны США намерено закупить российские автоматы Калашникова АК-74.

В субботу, 29 октября 2022 года, Министерство обороны Соединённых Штатов разместило на официальном веб-сайте правительства заказ на покупку российского автомата АК-74 калибра 5,45 миллиметра.

Также Пентагон готов приобрести румынский автомат PA md.86 или восточногерманский MPi AK-74N, которые являются копиями российского автомата.

Отмечается, что сделка купли-продажи состоится при наличии аксессуаров, в число которых входят магазины, комплекты для чистки, оружейные стропы, масло и инструкция на английском языке.