Агрономы рассказали, что делать, если на дачном участке растут грибы
2022-10-30 14:38
Если на дачном участке растут грибы, это значит, что там богатая гумусом и питательными веществами почва.
Даже если выросли поганки, стоит обработать это место и посадить там овощные культуры. Они будут хорошо расти на таком грунте.
Однако рост грибов указывает на высокую кислотность почвы, что не слишком хорошо для огородных растений.
Такую землю нужно раскислить. Для этого в нее вносят древесную золу. Чтобы вывести саму грибницу, ее нужно посыпать обычной поваренной солью.
Опубликовано: Светлана Репина
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