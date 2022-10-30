Российская армия отразила 3 атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
2022-10-30 15:42
В Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили 3 атаки ВСУ в Херсонской области на Николаево-Криворожском участке фронта.
30 октября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил в пресс-релизе, что военные Украины пытались атаковать российскую армию в Пятихатки, Червоном Яре, Ищенка на Николаево-Криворожсчком направлении.
Также Конашенков сообщил, что русскими военными было уничтожено более 180 украинских военнослужащих, а также несколько единиц военной техники ВСУ в районе трех населенных пунктах Херсонской области.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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