Российская армия отразила 3 атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны РФ заявили, что российские военные отразили 3 атаки ВСУ в Херсонской области на Николаево-Криворожском участке фронта.

30 октября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил в пресс-релизе, что военные Украины пытались атаковать российскую армию в Пятихатки, Червоном Яре, Ищенка на Николаево-Криворожсчком направлении.

Также Конашенков сообщил, что русскими военными было уничтожено более 180 украинских военнослужащих, а также несколько единиц военной техники ВСУ в районе трех населенных пунктах Херсонской области.