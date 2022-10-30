Рогов: ВСУ превращают Запорожье в укрепрайон

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что украинские военные делают из города Запорожье укрепленный район.

По его словам, ВСУ готовят населенный пункт к уличным боям. Они занимают школы и детсады, университеты и больницы, городские предприятия.

Он также рассказал, что небольшие группы украинских военных размещаются в жилых многоэтажных домах.

Рогово отметил, что российские военные контролируют более 70% Запорожской области, но сам город остается под контролем ВСУ.