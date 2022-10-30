Росгвардия сообщила о выявлении пособников ВСУ и обнаружении схронов

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что за неделю в Херсонской и Запорожской областях было выявлено 20 предполагаемых пособников ВСУ и обнаружено несколько схронов.

По данным ведомства, российским военным удалось найти пять схронов и тайников.

Кроме того, было изъято 11 единиц огнестрельного оружия, 945 различных боеприпасов, два радиостанции западного производства.

В Росгвардии отмечают, что местные жители активно сообщают о потенциально опасных предметах и подозрительных лицах.