Росгвардия сообщила о выявлении пособников ВСУ и обнаружении схронов
2022-10-30 19:23
Пресс-служба Росгвардии сообщила, что за неделю в Херсонской и Запорожской областях было выявлено 20 предполагаемых пособников ВСУ и обнаружено несколько схронов.
По данным ведомства, российским военным удалось найти пять схронов и тайников.
Кроме того, было изъято 11 единиц огнестрельного оружия, 945 различных боеприпасов, два радиостанции западного производства.
В Росгвардии отмечают, что местные жители активно сообщают о потенциально опасных предметах и подозрительных лицах.
Опубликовано: Светлана Репина
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