Российские военные ликвидировали свыше 170 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении
2022-10-31 14:25
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ситуации на на Красно-Лиманском направлении за минувшие сутки спецоперации.
31 октября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства заявил, что служащие армии России успешно продолжают активные наступления на Красно-Лиманском направлении фронта.
Конашенков отметил, что российскими военными уничтожено более ста семидесяти единиц личного состава, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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