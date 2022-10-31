Российские военные ликвидировали свыше 170 бойцов ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о ситуации на на Красно-Лиманском направлении за минувшие сутки спецоперации.

31 октября заместитель начальника и начальник Управления пресс-службы и информации МО РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства заявил, что служащие армии России успешно продолжают активные наступления на Красно-Лиманском направлении фронта.

Конашенков отметил, что российскими военными уничтожено более ста семидесяти единиц личного состава, три танка, пять боевых бронированных машин и девять автомобилей Вооружённых сил Украины.