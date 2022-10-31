Рогов назвал национальность большинства наемников в ВСУ
2022-10-31 19:15
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в Запорожье воюет целая группа наемников ВСУ.
По его словам, основу этой группировки составляют поляки, грузины и чеченцы. Кроме того, в городе присутствуют боевики батальона «Кракен».
Ранее Рогов сообщал о попытке атаки иностранных наемников на Запорожской линии боевого соприкосновения.
Он рассказал, что эти военные получили серьезный отпор и не смогли выполнить боевые задачи.
Опубликовано: Светлана Репина
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