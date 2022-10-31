Россия удивлена отсутствием реакции ООН на атаку ВСУ Черноморского флота

Постоянный представитель РФ Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Россия удивлена отсутствием осуждения атаки ВСУ на Черноморский флот со стороны организации.

По его словам, ООН не только не осудила эти террористические атаки, но и не выразила озабоченности по этому поводу.

При этом Небензя отметил, что речь идет об атаках под прикрытием зернового гуманитарного коридора.

Постпред подчеркнул, что ООН сначала изменила статус сделки с гуманитарного на коммерческий, а затем предпочла не замечать ее использование в военных целях.