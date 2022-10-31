Минобороны России приостановило движение судов из портов Украины

Министерство обороны сообщило о приостановке движения судов по безопасному коридору в Черном море до выяснения обстоятельств теракта.

Движение судов по безопасному коридору в акватории Черного моря временно приостановлен до выяснения обстоятельств теракта против кораблей ВМФ и инфраструктуры Севастополя, заявили в Министерстве обороны России.

"До выяснения обстоятельств теракта, совершенного Украиной в отношении кораблей в городе Севастополе движение судов по коридору, определенному "Черноморской инициативой" приостановлен", - говорится в обращении минобороны.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что движение по коридору безопасности недопустимо, так как украинская сторона использует его для ведения боевых действий.