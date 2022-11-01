Минобороны России: в результате массированных ударов разрушена система управления ВСУ
2022-11-01 14:41
Минобороны России сообщило о нанесении массированных ударов, которые разрушили систему управления украинской армией.
В результате нанесения 31 октября массированных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, система управления группировками войск ВСУ, а также их тыловое обеспечение оказалось разрушенным, заявили в Министерстве обороны России.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что в настоящий момент подвоз резервов из внутренних регионов Украины железнодорожным транспортом затруднен. Нарушены производственные планы украинского военно-промышленного комплекса.
Опубликовано: Максим Алексеев
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