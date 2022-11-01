Хакер РФ взломал систему DELTA, управляющую действиями ВСУ по стандартам НАТО

Российский хакер под рабочим псевдонимом Джокер заявил о взломе американской программы DELTA, которая используется украинскими военными для управления личным составом и мониторингом за передвижением ВС РФ.

Во вторник перешедший на сторону ДНР украинский хакер Джокер сообщил, что в результате долгой работы он сумел взломать программную систему DELTA, разработанную спецслужбами НАТО и состоящую на вооружении у войск Украины. По словам Джокера, данная система упорядочивала действия ВСУ на поле боя, также следя за передвижением российских войск в реальном времени.

При этом Джокер признаёт, что IT-специалисты НАТО максимально обезопасили систему DELTA от взлома, однако полностью неуязвимых систем не существует.