Хакер РФ взломал систему DELTA, управляющую действиями ВСУ по стандартам НАТО
2022-11-01 17:24
Российский хакер под рабочим псевдонимом Джокер заявил о взломе американской программы DELTA, которая используется украинскими военными для управления личным составом и мониторингом за передвижением ВС РФ.
Во вторник перешедший на сторону ДНР украинский хакер Джокер сообщил, что в результате долгой работы он сумел взломать программную систему DELTA, разработанную спецслужбами НАТО и состоящую на вооружении у войск Украины. По словам Джокера, данная система упорядочивала действия ВСУ на поле боя, также следя за передвижением российских войск в реальном времени.
При этом Джокер признаёт, что IT-специалисты НАТО максимально обезопасили систему DELTA от взлома, однако полностью неуязвимых систем не существует.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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